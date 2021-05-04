Зинедин ЗИДАН: «У меня хорошее предчувствие»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5 мая):

«У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

Рамос? Я не скажу вам, будет ли он завтра играть. Он приехал сюда вместе с нами, а это значит, что с ним все в порядке. Это для нас важнее всего — чтобы наш лидер и капитан был с нами.

Мы здесь полуфинале благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес. Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше.

Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо».

Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.