Зинедин ЗИДАН: «У меня хорошее предчувствие»

Наставник «Реала» - о матче против «Челси»

  • 04.05.2021 22:37
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Зинедин ЗИДАН: «У меня хорошее предчувствие»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (5 мая):

«У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

Рамос? Я не скажу вам, будет ли он завтра играть. Он приехал сюда вместе с нами, а это значит, что с ним все в порядке. Это для нас важнее всего — чтобы наш лидер и капитан был с нами.

Мы здесь полуфинале благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему.  В футболе нет чудес. Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше.

Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо».

Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.

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Источник — УЕФА

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