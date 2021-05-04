ФОТО. Манчестер Сити и ПСЖ играют на заснеженном поле полуфинал ЛЧ

Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «ПСЖ» проходит в непростых погодных условиях. Накануне матча в Манчестере выпал снег, и сотрудники стадиона не успели полностью очистить поле от снега и корки льда.

Полностью расчистили только вратарские площадки и линии разметки. Отметим, что на календаре 4 мая.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – ПСЖ.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine