ФОТО. Манчестер Сити и ПСЖ играют на заснеженном поле полуфинал ЛЧ

Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «ПСЖ» проходит в непростых погодных условиях. Накануне матча в Манчестере выпал снег, и сотрудники стадиона не успели полностью очистить поле от снега и корки льда.
Полностью расчистили только вратарские площадки и линии разметки. Отметим, что на календаре 4 мая.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – ПСЖ.
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Источник — Sport.ua
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