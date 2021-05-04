ФОТО. Манчестер Сити и ПСЖ играют на заснеженном поле полуфинал ЛЧ

4 мая в Манчестере выпал снег

  • 04.05.2021 22:13
  • 2114 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Манчестер Сити и ПСЖ играют на заснеженном поле полуфинал ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «ПСЖ» проходит в непростых погодных условиях. Накануне матча в Манчестере выпал снег, и сотрудники стадиона не успели полностью очистить поле от снега и корки льда.

Полностью расчистили только вратарские площадки и линии разметки. Отметим, что на календаре 4 мая.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – ПСЖ.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 22:25
    0
    Ужасное поле, без красного мяча смотреть невозможно
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    linesman
    online
      linesman, 04.05.2021 22:22
    -1
    Та то не сніг, то град випав.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 22:25
    0
    Ужасное поле, без красного мяча смотреть невозможно
    Ссылка
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