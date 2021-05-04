ВИДЕО. Марез забил быстрый гол, Зинченко отдал предголевую передачу

4 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ».
На 11-й минуте Рияд Марез забил быстрый гол, при этому украинец Александр Зинченко отдал предголевую передачу.
ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 11 мин.
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Источник — Sport.ua
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