В среду 5 мая пройдет матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Колос».
Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало встречи в 19:00.
«Александрия» - «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Колос», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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