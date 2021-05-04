ВИДЕО. Моуриньо учит тренеров контролировать гнев

Вашему вниманию очередной выпуск футбольного мультфильма «Чемпионы». В нем главный ньюсмейкер дня Жозе Моуриньо, который сегодня возглавил «Рому», еще в статусе безработного учит других топ-тренеров контролировать гнев:
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