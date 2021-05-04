Президент Ромы: «Моуриньо – великий чемпион»

Президент «Ромы» Дэн Фридкин прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды:
«Мы очень рады приветствовать Жозе Моуринью в семье «Ромы». Жозе — великий чемпион, завоевавший трофеи на всех уровнях, он обеспечит колоссальное лидерство и опыт в нашем амбициозном проекте.
Назначение Жозе — огромный шаг в построении долгосрочной и последовательной культуры победы во всем клубе».
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Источник — ФК Рома
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