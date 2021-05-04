Президент Ромы: «Моуриньо – великий чемпион»

Президент «Ромы» Дэн Фридкин прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды:

«Мы очень рады приветствовать Жозе Моуринью в семье «Ромы». Жозе — великий чемпион, завоевавший трофеи на всех уровнях, он обеспечит колоссальное лидерство и опыт в нашем амбициозном проекте.

Назначение Жозе — огромный шаг в построении долгосрочной и последовательной культуры победы во всем клубе».