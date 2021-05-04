Президент Ромы: «Моуриньо – великий чемпион»

Дэн Фридкин – о новом главном тренере команды

  • 04.05.2021 19:46
  • 857 просмотров
  • 1 комментарий
Президент Ромы: «Моуриньо – великий чемпион»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Ромы» Дэн Фридкин прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды:

«Мы очень рады приветствовать Жозе Моуринью в семье «Ромы». Жозе — великий чемпион, завоевавший трофеи на всех уровнях, он обеспечит колоссальное лидерство и опыт в нашем амбициозном проекте.

Назначение Жозе — огромный шаг в построении долгосрочной и последовательной культуры победы во всем клубе».

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Источник — ФК Рома

(5 голосов)

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Комментарии
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:05
    0
    Якщо буде підсилення і не буде ветеранів, трійка призерів гарантована.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:05
    0
    Якщо буде підсилення і не буде ветеранів, трійка призерів гарантована.
    Ссылка
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