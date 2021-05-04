Ромелу ЛУКАКУ: «Ради Конте готов сражаться до смерти»

Форвард «Интера» - о наставнике команды

  • 04.05.2021 19:30
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Ромелу ЛУКАКУ: «Ради Конте готов сражаться до смерти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Интера» Ромелу Лукаку после завоевания чемпионства оценил роль главного тренера команды Антонио Конте в своей карьере:

«Ради него я готов сражаться до смерти. У нас не получилось поработать вместе в «Челси», но я всегда думал, что стану лучше после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Он четко сказал мне: «Если ты не будешь работать на тренировках, ты не будешь играть». В карьере каждого футболиста важно встречать людей, которые искренни по отношению к тебе. Такое случалось с настоящими чемпионами, такими как Это’О, Дрогба, Анри».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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