Защитник Динамо U-21: «Работаем, чтобы полететь на сборы первой команды»

Защитник «Динамо» U-21 Кристиан Биловар рассчитывает получить шанс в первой команде после того, как перед сезоном 2021/22 молодежки будут ликвидированы.

«Мне кажется, каждый из нас находится на каком-то уже неплохом уровне. И у каждого получится заиграть на достаточно хорошем уровне. Не говорю, что у всех в составе «Динамо».

«Дубля уже не будет, но каждый из нас надеется полететь летом на сборы с первой командой. Никто не говорил, что дубля не будет и мы уходим. У кого-то получится поехать на сборы, у кого-то - нет», - сказал Биловар.

Биловар в нынешнем сезоне U-21 провел 23 матча и помог команде выиграть титул. Ранее сообщалось, что киевляне намерены отдавать молодых талантов в аренду клубам УПЛ.