Варан не попал в заявку на матч полуфинала ЛЧ с Челси

Мадридский «Реал» объявил заявку на второй матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».
Как и ожидалось, французский защитник Рафаэль Варан не сыграет в Лондоне. 2 мая футболист получил травму в матче чемпионата Испании.
Однако в заявку попали Серхио Рамос, Ферлан Менди и Марсело, у которых были повреждения разной тяжести. Также в списке игроков присутствует украинский голкипер Андрей Лунин.
Заявка «Реала»:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе
Защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.
Матч «Челси» – «Реал» состоится 5-го мая. Начало встречи в 22:00.
Источник — ФК Реал Мадрид
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