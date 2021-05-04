Варан не попал в заявку на матч полуфинала ЛЧ с Челси

В матче может сыграть Серхио Рамос

  • 04.05.2021 17:43
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Варан не попал в заявку на матч полуфинала ЛЧ с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан (в центре)

Мадридский «Реал» объявил заявку на второй матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

Как и ожидалось, французский защитник Рафаэль Варан не сыграет в Лондоне. 2 мая футболист получил травму в матче чемпионата Испании.

Однако в заявку попали Серхио Рамос, Ферлан Менди и Марсело, у которых были повреждения разной тяжести. Также в списке игроков присутствует украинский голкипер Андрей Лунин.

Заявка «Реала»:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе
Защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.

Матч «Челси» – «Реал» состоится 5-го мая. Начало встречи в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Реал Мадрид

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности