Роман САНЖАР: «Самое главное - сохранить Олимпик в УПЛ»

«Олимпик» объявил о назначении тренером Романа Санжара, который заменил Юрия Калитвинцева. За два тура до завершения сезона УПЛ команда находится в трех очках над зоной вылета.

«Конечно, я скучал. Я провел в «Олимпике» очень хорошее время. Для меня это родной клуб, за выступлениями которого я следил и за который переживал всегда. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить команду, я с удовольствием его принял. Предварительно мы обговорили некоторые нюансы с президентом и затем пожали руки».

«Остается два тура до окончания чемпионата. Что-то кардинально поменять за неделю, конечно, невозможно. Одно дело следить за командой по телевизору, но совершенно другое – оказаться внутри самого процесса».

«Сейчас главное – сохранить прописку в УПЛ, а уже летом будем комплектоваться и готовить команду под определенные задачи», - сказал Санжар.