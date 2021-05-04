Роман САНЖАР: «Самое главное - сохранить Олимпик в УПЛ»

Наставник прокомментировал свое возвращение в команду

  • 04.05.2021 15:45
  • 445 просмотров
  • 2 комментария
Роман САНЖАР: «Самое главное - сохранить Олимпик в УПЛ»
© olimpik.com.ua

«Олимпик» объявил о назначении тренером Романа Санжара, который заменил Юрия Калитвинцева. За два тура до завершения сезона УПЛ команда находится в трех очках над зоной вылета.

«Конечно, я скучал. Я провел в «Олимпике» очень хорошее время. Для меня это родной клуб, за выступлениями которого я следил и за который переживал всегда. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить команду, я с удовольствием его принял. Предварительно мы обговорили некоторые нюансы с президентом и затем пожали руки».

«Остается два тура до окончания чемпионата. Что-то кардинально поменять за неделю, конечно, невозможно. Одно дело следить за командой по телевизору, но совершенно другое – оказаться внутри самого процесса».

«Сейчас главное – сохранить прописку в УПЛ, а уже летом будем комплектоваться и готовить команду под определенные задачи», - сказал Санжар.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 04.05.2021 16:20
    0
    ...які високопарні слова! Щоб програти Минаю за 2 тури 3 очки, треба дуже постаратися! ...сподіваюсь цей клуб вільних агентів (як і клуб орендовців) не попадуть в єврокубки!
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    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 16:08
    -1
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 04.05.2021 16:20
    0
    ...які високопарні слова! Щоб програти Минаю за 2 тури 3 очки, треба дуже постаратися! ...сподіваюсь цей клуб вільних агентів (як і клуб орендовців) не попадуть в єврокубки!
    Ссылка
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