«Что мы прячем?». Съемочную группу не пустили на матч Металлиста-1925

Игорь Цыганык считает, что харьковский клуб может что-то скрывать

  • 04.05.2021 15:29
  • 2479 просмотров
  • 5 комментариев
«Что мы прячем?». Съемочную группу не пустили на матч Металлиста-1925
© metalist1925.com

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что руководство «Металлиста-1925» не пустило съемочную группу на матч Первой лиги против «Горняка-Спорт».

В самом поединке харьковская команда, которая претендует на выход в УПЛ, в меньшинстве сделала камбэк и выиграла 3:2.

«Начинаются все эти истории в Первой лиге. Меня удивила одна история. Почему съемочную группу не пустили на матч Первой лиги «Металлист-1925» - «Горняк-Спорт»? Если не пускают группу съемочную, то там происходит то, что никому видеть не нужно. Потому что съемочная группа может снять какие-то детали, по которым может сделать определенные выводы. Мне потом все же удалось посмотреть нарезку моментов».

«Горняк-Спорт» сперва проигрывал, потом выигрывал и было удаление у «Металлиста». И во втором тайме команда выигрывает 2:1 и действует в большинстве. А потом начали происходить странные вещи. Особенно, когда сравнивал счет Пономарь, то удивительно, где были защитники. И у меня начали возникать вопросы - что мы прячем? Почему группу не пустили? Что-то прячется там».

«Вот эти странные матчи мне очень не нравятся», - сказал Цыганык.

Гол Пономаря и обзор матча

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 04.05.2021 16:40
    0
    не пустили, бо карантин! дятэл !
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 04.05.2021 16:36
    +1
    Нічого ото своїми брудними лапами марати у черговий раз "святе" місце харківського футболу! Мразото!
    Ссылка
    Мао Дзедун
    online
      Мао Дзедун, 04.05.2021 16:06
    +3
    Циганик редкостный дятел матч транслировался в интернете его мог посмотреть любой,что можно было скрыть?
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 04.05.2021 15:49
    +2
    udman1111, 04.05.2021 15:39
    Как не пустили группу и он потом посмотрел нарезку? Может не пустили какую-то определённо? Везде это чудо ищет заговор и интриги чтобы интерес к нему был.
    Зараз він знову розповість як він героїчно розкрив змову про договірні матчі. Що правда як завжди без доказів і у форматі "я знаю людей які знають людей"або ж " я супер експерт я одразу бачу". Відверто кажучи мене уже від нього починає нудити.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 04.05.2021 15:39
    +3
    Как не пустили группу и он потом посмотрел нарезку? Может не пустили какую-то определённо? Везде это чудо ищет заговор и интриги чтобы интерес к нему был.
    Ссылка
    Мао Дзедун
    online
      Мао Дзедун, 04.05.2021 16:06
    +3
    Циганик редкостный дятел матч транслировался в интернете его мог посмотреть любой,что можно было скрыть?
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 04.05.2021 15:39
    +3
    Как не пустили группу и он потом посмотрел нарезку? Может не пустили какую-то определённо? Везде это чудо ищет заговор и интриги чтобы интерес к нему был.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 04.05.2021 15:49
    +2
    udman1111, 04.05.2021 15:39
    Как не пустили группу и он потом посмотрел нарезку? Может не пустили какую-то определённо? Везде это чудо ищет заговор и интриги чтобы интерес к нему был.
    Зараз він знову розповість як він героїчно розкрив змову про договірні матчі. Що правда як завжди без доказів і у форматі "я знаю людей які знають людей"або ж " я супер експерт я одразу бачу". Відверто кажучи мене уже від нього починає нудити.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 04.05.2021 16:36
    +1
    Нічого ото своїми брудними лапами марати у черговий раз "святе" місце харківського футболу! Мразото!
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 04.05.2021 16:40
    0
    не пустили, бо карантин! дятэл !
    Ссылка
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