«Что мы прячем?». Съемочную группу не пустили на матч Металлиста-1925

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что руководство «Металлиста-1925» не пустило съемочную группу на матч Первой лиги против «Горняка-Спорт».

В самом поединке харьковская команда, которая претендует на выход в УПЛ, в меньшинстве сделала камбэк и выиграла 3:2.

«Начинаются все эти истории в Первой лиге. Меня удивила одна история. Почему съемочную группу не пустили на матч Первой лиги «Металлист-1925» - «Горняк-Спорт»? Если не пускают группу съемочную, то там происходит то, что никому видеть не нужно. Потому что съемочная группа может снять какие-то детали, по которым может сделать определенные выводы. Мне потом все же удалось посмотреть нарезку моментов».

«Горняк-Спорт» сперва проигрывал, потом выигрывал и было удаление у «Металлиста». И во втором тайме команда выигрывает 2:1 и действует в большинстве. А потом начали происходить странные вещи. Особенно, когда сравнивал счет Пономарь, то удивительно, где были защитники. И у меня начали возникать вопросы - что мы прячем? Почему группу не пустили? Что-то прячется там».

«Вот эти странные матчи мне очень не нравятся», - сказал Цыганык.

Гол Пономаря и обзор матча