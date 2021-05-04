Динамо – Мариуполь. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 25-го тура УПЛ «Динамо» – «Мариуполь».

«Вдруг вы забыли, когда динамовцы теряли очки в УПЛ, я вам подскажу: аж 21 февраля они сыграли 1:1 с «Десной». Это было между матчами с «Брюгге», которые были очень важны. Тогда динамовцы прошли «Брюгге» и это очень важно. Кстати киевляне до завершения сезона больше не собираются терять очки, несмотря на то, что стали чемпионами. Матч в Полтаве с «Ворсклой» (1:5) это продемонстрировал и показал, что требования Мирчи Луческу к новоиспеченным чемпионам стали еще выше. Он не дает им расслабляться ни в коем случае и ни в одном матче. «Динамо» в каждой игре нужно подтверждать свой высокий статус и амбиции. Для киевлян сейчас не имеет значения, кто соперник, так как они завоевали долгожданный трофей, к которому шли пять лет. «Бело-синие» получают в матчах удовольствие от игры и от результата. Динамовцам осталось сыграть в этом сезоне три матча: в УПЛ с «Мариуполем» и «Колосом» и в финале Кубка Украины с «Зарей».

Динамовцы стали много забивать: три «Агробизнесу», а также по пять «Ингульцу» и «Ворскле». Киевлянам сейчас противостоит молодой и амбициозный «Мариуполь», ведущий борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Первую часть чемпионата приазовцы провели значительно успешнее, чем вторую. Во второй части они одержали только одну победу при трех ничьих и семи поражениях. Накануне они, выигрывая 1:0, уступили «Львову» (1:2). В матчах с «Динамо» и «Десной» можно вообще не взять очки, но остаться в УПЛ, так как у них есть гандикап в 4 очка перед «Минаем» и одно очко перед «Олимпиком».

Для приазовцев большой плюс, что молодые игроки получают неоценимый опыт в УПЛ, что поможет им в дальнейшей карьере.

Матч «Динамо» – «Мариуполь» состоится 5-го мая. Начало встречи в 14:00.