Динамо – Мариуполь. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч УПЛ

  • 04.05.2021 15:24
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  • 2 комментария
Динамо – Мариуполь. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 25-го тура УПЛ «Динамо» – «Мариуполь».

«Вдруг вы забыли, когда динамовцы теряли очки в УПЛ, я вам подскажу: аж 21 февраля они сыграли 1:1 с «Десной». Это было между матчами с «Брюгге», которые были очень важны. Тогда динамовцы прошли «Брюгге» и это очень важно. Кстати киевляне до завершения сезона больше не собираются терять очки, несмотря на то, что стали чемпионами. Матч в Полтаве с «Ворсклой» (1:5) это продемонстрировал и показал, что требования Мирчи Луческу к новоиспеченным чемпионам стали еще выше. Он не дает им расслабляться ни в коем случае и ни в одном матче. «Динамо» в каждой игре нужно подтверждать свой высокий статус и амбиции. Для киевлян сейчас не имеет значения, кто соперник, так как они завоевали долгожданный трофей, к которому шли пять лет. «Бело-синие» получают в матчах удовольствие от игры и от результата. Динамовцам осталось сыграть в этом сезоне три матча: в УПЛ с «Мариуполем» и «Колосом» и в финале Кубка Украины с «Зарей».

Динамовцы стали много забивать: три «Агробизнесу», а также по пять «Ингульцу» и «Ворскле». Киевлянам сейчас противостоит молодой и амбициозный «Мариуполь», ведущий борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Первую часть чемпионата приазовцы провели значительно успешнее, чем вторую. Во второй части они одержали только одну победу при трех ничьих и семи поражениях. Накануне они, выигрывая 1:0, уступили «Львову» (1:2). В матчах с «Динамо» и «Десной» можно вообще не взять очки, но остаться в УПЛ, так как у них есть гандикап в 4 очка перед «Минаем» и одно очко перед «Олимпиком».

Для приазовцев большой плюс, что молодые игроки получают неоценимый опыт в УПЛ, что поможет им в дальнейшей карьере.

Матч «Динамо» – «Мариуполь» состоится 5-го мая. Начало встречи в 14:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 16:11
    -1
    Nevershot, 04.05.2021 15:43
    Чемпион загоняет шавок в пердив!
    Опущенец JV не Скули,, лучше расскажи как мешками шубы шапки сапоги заносили в лч и благодаря Кучме и Кравчуку вас не опустили в пердив и на 20 лет с еаротурниров не дисквалифицировали
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    Nevershot
    online
      Nevershot, 04.05.2021 15:43
    0
    Чемпион загоняет шавок в пердив!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 04.05.2021 15:43
    0
    Чемпион загоняет шавок в пердив!
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