Паулу ФОНСЕКА: «Я выкладывался на все сто в Риме»

Португальский наставник покидает «Рому»

  • 04.05.2021 13:59
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Паулу ФОНСЕКА: «Я выкладывался на все сто в Риме»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека выступил с заявлением относительно своего ухода из римского клуба. Напомним, что 4 мая стало известно, что Фонсека покинет «Рому» в конце этого сезона.

«За эти два года мы испытали взлеты и падения, но я всегда выкладывался на все сто для этого клуба и для этого города, который меня очень хорошо принял. Я хочу поблагодарить всех фанатов «Ромы», игроков, тех, кто поддерживал нас на этом пути.

Нам еще предстоит выиграть в этом сезоне очень важные матчи, и мы, как всегда, будем выкладываться на полную. Спасибо, Рим», — сказал Фонсека.

Напомним, что Фонсека возглавляет «Рому» с лета 2019 года. С римлянами португалец не завоевал ни одного трофея.

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Источник — ФК Рома

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