Максим ГРИСЬО: «С бразильцами общаемся на украинском»

Защитник «Львова» Максим Грисьо рассказал, что помогло его команде удачно сыграть на финишной прямой чемпионата УПЛ, несмотря на очень плотный график.

«Действительно, немного досадно, что соперничество в чемпионате УПЛ уже близится к завершению. Ведь в последних четырех турах «Львов» набрал хорошую скорость, одержав три победы при одной ничьей. Лучше нас этот отрезок преодолели только киевские динамовцы. Удачно складывается этот сезон и для меня, имею постоянную игровую практику, за исключением тех случаев, когда был дисквалифицирован. Могу сказать, что мне удалось найти свою команду, с таким нетерпением жду каждого матча, каждой тренировки. Прежде всего, отмечу отличный микроклимат во «Львове» и это несмотря на то, что у нас в команде много легионеров.

Как с ними общаемся? С бразильцами – на украинском языке, большинство из них уже не первый год в команде и неплохо изъясняются, с Энесом Махмутовичем, Фране Чирьяком, Михоби, Эрнестом – на английском. Никаких проблем, было бы желание.

Что изменилось с появлением у руля Анатолия Бессмертного? Стали больше внимания уделять игровым упражнениям, контролю мяча. Это пошло на пользу. Если раньше действовали вторым номером, то сейчас часто берем на вооружение и позиционное наступление.

За неполный последний месяц «Львов» провел шесть календарных поединков, совершив дальние вояжи в Днепр, Полтаву, Мариуполь. В матче 24 тура с азовцами уже чувствовалась усталость, и в середине второго тайма даже хотелось попросить замену. Однако заставил себя сыграть через «не могу», проявили выдержку, терпение и мои одноклубники. Удалось не только выстоять против массированных атак хозяев, но и забить в концовке победный гол после розыгрыша стандартного положения.

Кстати, на матче в Мариуполе у нас были свои болельщики. Речь о земляках – львовянах из Национальной гвардии Украины, несущих сейчас службу в Мариуполе. Мы привезли для них из Львова пасхальные куличи, клубную атрибутику и пользуясь случаем хочу поблагодарить их от имени команды за поддержку, которая очень помогла нам взять верх», — считает Грисьо.