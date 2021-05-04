Челси – Реал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

  • 04.05.2021 13:04
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Челси – Реал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал».

«Встретятся два тренера Зинедин Зидан и Томас Тухель, которых в футбольном мире называют Зизу и ТТ. Оба наставника перед ответным матчем Лиги чемпионов поступили практически одинаково, не включив в стартовые составы своих команд на матчи чемпионатов ряд лидеров. «Челси» выиграл у «Фулхэма» 2:0, благодаря дублю Кая Хавертца. В этом матче за «аристократов» не играли Аспиликуэта, Жоржиньо, Пулишич, Ковачич, который травмирован. Канте и Алонсо вышли на замену. То есть основных игроков Тухель готовит к «Реалу». Мадридцы сложновато обыграли «Осасуну» со счетом 2:0, благодаря голам Милитао и Каземиро во втором тайме. Но, несмотря на то, что долго в матче было 0:0, Зизу не выпускал на поле Модрича и Крооса. А Начо и Варан сыграли по тайму. Также не играли Карвахаль, Васкес, Менди и Вальверде.

«Реал», как и «Барса», на два очка отстает от лидера Ла Лиги «Атлетико». Но у мадридцев тяжелейший график на финише сезона. После полуфинального матча ЛЧ с «Челси» они играют с «Севильей», которая также борется за чемпионство. Затем им предстоит выездной матч с «Гранадой», которая недавно обыграла «Барсу» на «Камп Ноу». После этого у них матч в Бильбао с неуступчивым «Атлетиком», который недавно обыграл мадридский «Атлетико» и «Севилью». Заключительный матч у «сливочных» с полуфиналистом Лиги Европы «Вильярреалом», который забивает в каждой игре.

Но у «аристократов» еще сложнее график. После «Реала» у них гостевой матч с «Ман Сити», а затем лондонское дерби с «Арсеналом». После этого команде Тухеля предстоит сыграть финал Кубка Англии с «Лестером», затем с теми же «лисами» через три дня матч АПЛ. После этого «Челси» в Бирмингеме сыграет с «Астон Виллой». Сумасшедший график! Это просто фантастика! «Челси» сейчас идет четвертым в АПЛ, и я предполагаю, что они реально могут финишировать на третьем месте.

Мы прекрасно помним перипетии матча в Мадриде. «Аристократы» имели большое преимущество в первые тридцать минут первого тайма и могли закрыть игру, но не реализовали свои возможности. Зидан внес существенные коррективы в перерыве. Вот что такое серьезная тренерская работа и аналитика. Потому матч завершился вничью с равными шансами на выход в финал Лиги чемпионов.

Не многие обратили внимание на стартовую расстановку «Реала», который вышел играть в три центральных защитника – Милитао, Варан и Начо. Все думали, что Начо будет играть слева. Он играл левого центрального защитника, а Милитао играл правого центрального защитника, а Варан – центрального защитника. А вот линейного слева играл Марсело, а линейного справа Карвахаль, так как Зидану нужно было получить ширину атаки. Марсело лучше атакует, чем обороняется. Центральный диспетчерский треугольник Каземиро, Кросс, Модрич выступил против Канте, Жоржиньо, Маунта. А Бензема с Винисиусом играли в атаке. Мадридцы обычно играют в два центральных защитника, а здесь решили отзеркалить «Челси», который все время играет в три центральных защитника. «Сливочные» использовали против лондонцев высочайший прессинг и персоналку, но «Челси» был быстрее и играл тактически разнообразнее. Канте, Жоржиньо, Маунт и Пулишич полностью переигрывали центральную линию Мадрида. Иногда туда добавлялся один из центральных защитников и в большей степени это Рюдигер. «Реал» первые 30 минут не знал, как этому противостоять. Канте полностью переиграл Крооса и был признан лучшим игроком матча. Милитао не успевал за Пулишичем. Маунт был активен всюду особенно между линиями. Жоржиньо очень часто был свободен. Марсело не был эффективен в атаке и имел большие проблемы в обороне. Это все заставило Зидана отказаться от высокого давления и персонального прессинга, а также засушить игру, не допуская разрывов между линиями, встречая «аристократов» целым командным блоком.

Я специально остановился на нескольких моментах игры, чтобы поклонники футбола открывали для себя новые его грани и понимали, что футбол - это не просто бей-беги, а это шахматы в динамике очень сильных гроссмейстеров.

Матч в Лондоне будет похож на второй тайм игры в Мадриде при этом «сливочные» понимают, что они обязаны забивать. Команда Тухеля не будет прямо играть на ничью, но мысленно лондонцы понимают, что, не пропустив мяч, они уже в финале. «Челси» сверхорганизованно будет действовать в среднем блоке, так как они лучше отбирают мяч. Попробуют быстро и качественно доставлять мяч в ударные зоны. «Челси» быстрее, очень хорошо готов функционально, лучше отбирают мяч и очень жаждут привезти в Лондон трофей, к которому они уже очень близко подошли.

«Реал» мудрее и опытнее. Они неоднократно были в таких ситуациях и выходили из них с честью и достоинством. Выиграть три раза подряд Лигу чемпионов, кроме них, пока что никому не удавалось. Мадридцы умеют держать удар, они очень уверены в себе и выжимают максимум из полумоментов.

Неправильным будет категоричность в предсказаниях. Мне видится 1:1 в основное время и послематчевые пенальти. Хотя по результату первого матча и сегодняшнему состоянию команд «Челси» имеет небольшое психологическое преимущество. Но большое искусство – распорядиться этим преимуществом. Желаю обоим командам радовать зрителей хорошей качественной игрой», - сказал Грозный.     

Матч «Челси» – «Реал» состоится 5-го мая. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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