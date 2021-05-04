В поединке 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Майнц» дома сыграл вничью с «Гертой» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Майнц» — «Герта» — 1:1
Голы: Мвене, 40 — Тусар, 36
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Мвене (Майнц).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Люка Тусар (Герта).
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Источник — Sport.ua
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