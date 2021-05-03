Майнц не смог победить Герту

В поединке 29-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома сыграл вничью с «Гертой» (1:1).
«Майнц» — «Герта» — 1:1
Голы: Мвене, 40 — Тузар, 36
«Майнц»: Центнер, да Кошта (Бросински, 84), Белль (Хак, 37), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 84), Баррейро, Салаи (Глатцель, 72), Онисиво (Квайсон, 84).
«Герта»: Шволов, Зефейк (Дарида, 61), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт, Хедира (Боята, 61), Тузар (Аскасибар, 61), Гендузи, Кордоба (Пионтек, 80), Матеус Кунья (Радонич, 71).
Предупреждения: Белль (18), Тузар (39), Матеус Кунья (67), Баррейро (73), Аскасибар (73).
Источник — Sport.ua
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