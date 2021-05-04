Александр СЕВИДОВ: «Жалко полтавских футболистов»

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал победу «Динамо» над «Ворсклой» (5:1) в поединке 24-го тура УПЛ.

«После такого крупного поражения где-то даже жалко полтавских футболистов, и хотелось бы поддержать главного тренера Юрия Максимова. «Динамо» играло настолько раскованно и качественно, что заставляло ошибаться игроков соперника.

Конечно же, квалификация и мастерство динамовцев выше, и «Ворскла» не смогла противопоставить никаких других козырей против такого соперника. Нужно отдать должное киевлянам, они, будучи чемпионом, серьезно настроились на поединок, отыграли собрано с полной самоотдачей, заставив полтавчан выглядеть беспомощными. Поэтому «Динамо» с победой, а «Ворскле" удачи в оставшихся матчах», — отметил Севидов.