Александр ДЕНИСОВ: «Рух отделался легким испугом»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу львовского «Руха» над «Александрией» (2:1) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Даже жалко как-то Владимира Шарана. Смотришь и понимаешь, что сезон заканчивается, два тура до конца, а он уже не нервничает. Потому что когда он нервничает, это всегда видно. Все решения уже приняты. Он понимает, что в следующем сезоне он уже не главный тренер «Александрии». И вот само ощущение, что доигрывает сезон не только тренер, но и команда. Ну а «Рух» отделался лёгким испугом в свой дебютный год в Премьер-лиге», - сказал Денисов.