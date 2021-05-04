Калинина прокомментировала победу над россиянкой в финале турнира в Загребе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о победе на турнире ITF в Загребе на прошлой неделе.

В финале украинка в двух сетах разобралась с Камиллой Рахимовой из России.



«Это был качественный финал, мы обе продемонстрировали отличный теннис, хотя счет этого не показывает. И я рада, что мне удалось выиграть этот матч в двух сетах.



Я впервые сыграла в Загребе, турнир отлично организован. Проживание и трансфер на корты тоже были на хорошем уровне. Очень счастлива, что успешно выступила здесь, я чувствовала себя будто дома и прекрасно ощущала в психологическом плане. Турнир прошёл на высоком уровне. Это была отличная подготовка к Ролан Гаррос», – сказала Калинина.