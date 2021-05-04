Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Удивлен, что меня так долго терпели»

Специалист рассказал, почему покинул донецкий клуб

  • 04.05.2021 11:03
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Удивлен, что меня так долго терпели»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Бывший главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев рассказал, почему ушел из донецкой команды.

«Мы встретились с президентом и обсудили. Для пользы команды решили прервать наше сотрудничество. Со своей стороны я могу сказать только одно: никто не знает тренировочного процесса, все хотят видеть результат. Он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели. Я благодарен президенту, что после большой паузы он решил меня пригласить, благодарен ему за терпение. Кому-то нравится игра, кому-то результат. Как я и говорил, что самый лучший результат — это счет на табло, то есть качество игры», — отметил Калитвинцев.

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Источник — Футбол 1/2/3

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