Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Удивлен, что меня так долго терпели»

Бывший главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев рассказал, почему ушел из донецкой команды.

«Мы встретились с президентом и обсудили. Для пользы команды решили прервать наше сотрудничество. Со своей стороны я могу сказать только одно: никто не знает тренировочного процесса, все хотят видеть результат. Он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели. Я благодарен президенту, что после большой паузы он решил меня пригласить, благодарен ему за терпение. Кому-то нравится игра, кому-то результат. Как я и говорил, что самый лучший результат — это счет на табло, то есть качество игры», — отметил Калитвинцев.