КАРИКАТУРА ДНЯ. Интер стал чемпионом Италии

Известный карикатурист Омар Момани поздравил миланский «Интер», который стал чемпионом Италии.
В поединке 34-го тура Серии А «Интер» обыграл «Кротоне» со счетом 2:0 и стал недосягаемым для конкурентов.
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