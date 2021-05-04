Вячеслав ШЕВЧУК: «От Днепра-1 я ожидаю большего»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Днепром-1» (2:1) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Когда Дентиньо появляется на поле, он всегда агрессивный и сконцентрированный. Он всегда хочет помочь команде. У него есть стремление и желание. В этом матче он поучаствовал в двух мячах. От «Днепра-1» я ожидаю большего. У них состав хорошо укомплектован, но нет какой-то более ярой игры в атаке», - сказал Шевчук.