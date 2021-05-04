В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбайе Дианье (Вест Бромвич).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Силва (Вулверхэмптон).
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Источник — Sport.ua
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