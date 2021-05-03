Вест Бромвич сыграл вничью с Вулверхэмптоном

В поединке 34-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Бромвич» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).
«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон» — 1:1
Голы: Диань, 62 — Силва, 45
«Вест Бромвич»: Джонстон, Ферлонг, Таунсенд, Аджайи, Мэйтленд-Найлз (Робинсон, 78), Матеус Перейра, Галлахер, О`Ши (Филлипс, 33), Йокушлу, Бартли, Диань.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Семеду, Аит-Нури (Килмен, 82), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Отасоуи (Поденсе, 71), Витинья (Гиббс-Уайт, 80), Дендонкер, Траоре, Фабиу Силва.
Предупреждения: Мэйтленд-Найлз (69), Ферлонг (88).
Источник — Sport.ua
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