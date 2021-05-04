В среду, 5 мая, состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Реал» (результат первого матча 1:1).
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Челси» – «Реал» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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