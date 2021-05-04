Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Колоса просто нет класса»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью между черниговской «Десной» и «Колосом» из Ковалевки (2:2) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.
«Эта игра показала, что у «Колоса» просто нет класса. Забить можно и глупые голы, но не удержать преимущество в два гола - это показатель отсутствия класса. Тем более, что игра давалась», - сказал Леоненко.
Напомним, что «Десна» в этом поединке сумела в меньшинстве вырвать ничью.
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Источник — Футбол 1/2/3
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