Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Колоса просто нет класса»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью между черниговской «Десной» и «Колосом» из Ковалевки (2:2) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эта игра показала, что у «Колоса» просто нет класса. Забить можно и глупые голы, но не удержать преимущество в два гола - это показатель отсутствия класса. Тем более, что игра давалась», - сказал Леоненко.

Напомним, что «Десна» в этом поединке сумела в меньшинстве вырвать ничью.