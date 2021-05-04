Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Колоса просто нет класса»

Специалист – о ничьей команды Руслана Костышина с «Десной»

  • 04.05.2021 09:54
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Колоса просто нет класса»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ничью между черниговской «Десной» и «Колосом» из Ковалевки (2:2) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эта игра показала, что у «Колоса» просто нет класса. Забить можно и глупые голы, но не удержать преимущество в два гола - это показатель отсутствия класса. Тем более, что игра давалась», - сказал Леоненко.

Напомним, что «Десна» в этом поединке сумела в меньшинстве вырвать ничью.

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Источник — Футбол 1/2/3

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