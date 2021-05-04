Марко ВЕРРАТТИ: «Нужно показать характер и сыграть в своем стиле»

Хавбек ПСЖ – о предстоящем ответном матче с «Манчестер Сити»

  • 04.05.2021 08:56
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Марко ВЕРРАТТИ: «Нужно показать характер и сыграть в своем стиле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Это матч, в котором каждый мечтает сыграть. Мы ждем очень красивой игры. Нам нужно сохранять спокойствие, показать характер и сыграть в своем стиле. Все это помогло нам дойти до полуфинала. Для успеха нужны все эти ингредиенты. Мы также должны контролировать эмоции. Судьбу матча могут решить детали», - сказал Верратти.

Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Париже завершилась победой «Сити» со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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