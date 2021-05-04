Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Чувствую себя спокойнее, чем когда-либо»

Наставник ПСЖ – о предстоящем ответном матче с «Манчестер Сити»

  • 04.05.2021 08:18
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Чувствую себя спокойнее, чем когда-либо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Никакого дополнительного давления нет. Я видел Пепа во время его пресс-конференции, и он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. ПСЖ не так часто играл в полуфиналах в последние годы. Нужно просто наслаждаться этим, не нервничать, но подготовиться как можно лучше. Это единственный способ получить шанс на выход в финал.

Трудно просчитать, что именно нужно делать в такой игре. Сложно что-то прогнозировать. Футбол - это игра, которая всегда может удивить. Во время матча могут возникать ситуации, с которыми вы хорошо справляетесь, потому что работали над этим в течение сезона. Это конкретный метод, целая философия, и команда готова справиться с этими ситуациями», - сказал Почеттино.

Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Париже завершилась победой «Сити» со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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