В перенесенном матче 1-го тура Первой лиги Украины «Агробизнес» из Волочиска на своем поле обыграл житомирское «Полесье» со счетом 3:2.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Власюк (Полесье).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Гавриленко (Полесье).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Агробизнес).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Романюк (Агробизнес).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Семенюк (Агробизнес).
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Источник — Sport.ua
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