1-й тур
Агробизнес
3 : 2
Полесье
03.05.2021, FT

Важная победа. Агробизнес добыл три очка и приблизился к топ-3 Первой лиги

Команда сыграла в перенесенном поединке Первой лиги

  • 03.05.2021 17:54
  • 1142 просмотра
  • 2 комментария
Важная победа. Агробизнес добыл три очка и приблизился к топ-3 Первой лиги
© fcab.com.ua

«Агробизнес» в перенесенном матче 1-го тура Первой лиги добыл важные три очка, обыграв «Полесье» со счетом 3:2.

Команда набрала 45 очков и остается на 4-м месте, однако отставание от топ-3 сократилось всего до 1 пункта.

Первая лига. 1-й тур

Агробизнес - Полесье 3:2
Голы: Семенюк, 12, Романюк, 45, Семенец, 50 - Гавриленко, 67, Власюк, 76

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 18:30
    +1
    VAD, 03.05.2021 18:20
    Кроты в ужасе
    Да их кто только не трахал Кстати, клубу 1 лиги в Кубке они сливают уже 2 раз в новейшей истории
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.05.2021 18:20
    +1
    Кроты в ужасе
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 18:30
    +1
    VAD, 03.05.2021 18:20
    Кроты в ужасе
    Да их кто только не трахал Кстати, клубу 1 лиги в Кубке они сливают уже 2 раз в новейшей истории
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.05.2021 18:20
    +1
    Кроты в ужасе
    Ссылка
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