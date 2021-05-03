Важная победа. Агробизнес добыл три очка и приблизился к топ-3 Первой лиги

«Агробизнес» в перенесенном матче 1-го тура Первой лиги добыл важные три очка, обыграв «Полесье» со счетом 3:2.

Команда набрала 45 очков и остается на 4-м месте, однако отставание от топ-3 сократилось всего до 1 пункта.

Первая лига. 1-й тур

Агробизнес - Полесье 3:2

Голы: Семенюк, 12, Романюк, 45, Семенец, 50 - Гавриленко, 67, Власюк, 76

Турнирная таблица