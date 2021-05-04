Пеп ГВАРДИОЛА: «Ответные полуфинальные матчи всегда трудные»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
«Исходя из собственного опыта, могу сказать, что ответные полуфинальные матчи всегда трудные. Начинаешь играть, полагаясь на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать - выиграть матч. Так всегда было. Финал - это уже совершенно другая история», - сказал Гвардиола.
Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Париже завершилась победой «Сити» со счетом 2:1.
Источник — УЕФА
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