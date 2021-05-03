28-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в 1/4 финала парного турнира в Мадриде.
Киченок в паре с Ралукой Олару (Украина/Румыния) в двух сетах проиграла дуэту Петра Мартич/Шелби Роджерс (Хорватия/США) 1:6, 4:6.
Теннисистки провели на корте около 75 минут.
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Источник — Sport.ua
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