В четверг, 6 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» будет принимать «Львов». Поединок пройдет на стадионе «Зирка» и начнется в 19:00.
«Ингулец» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию поединка «Ингулец» - «Львов» покажет телеканал «Футбол 3».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» - «Львов».
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Источник — Sport.ua
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