Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо создало один момент, а забило три гола»

Эксперт Виктор Леоненко удивлен тому, какие ошибки «Ворскла» допустила в матче против «Динамо» (1:5).
«Бенефис у троих: мечты фотомоделей Альюна, Буяльского и Караваева. На 32 минуте уже можно было свистеть в раздевалку, садиться в автобус и ехать на Киев. Я за 51 год впервые такое вижу, что команда создаёт, по сути, один момент, а забивает три мяча».
«Один момент был у Родригеша - и тот он не забил. Что касается пенальти, то я не знаю, что с таким судьей нужно сделать, но судить он, конечно, не должен», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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