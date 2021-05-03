Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо создало один момент, а забило три гола»

Эксперт Виктор Леоненко удивлен тому, какие ошибки «Ворскла» допустила в матче против «Динамо» (1:5).

«Бенефис у троих: мечты фотомоделей Альюна, Буяльского и Караваева. На 32 минуте уже можно было свистеть в раздевалку, садиться в автобус и ехать на Киев. Я за 51 год впервые такое вижу, что команда создаёт, по сути, один момент, а забивает три мяча».

«Один момент был у Родригеша - и тот он не забил. Что касается пенальти, то я не знаю, что с таким судьей нужно сделать, но судить он, конечно, не должен», - сказал Леоненко.