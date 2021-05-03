Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо создало один момент, а забило три гола»

Эксперт удивляется ошибкам обороны

  • 03.05.2021 17:29
  • 649 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо создало один момент, а забило три гола»
© fcdynamo.kiev.ua

Эксперт Виктор Леоненко удивлен тому, какие ошибки «Ворскла» допустила в матче против «Динамо» (1:5).

«Бенефис у троих: мечты фотомоделей Альюна, Буяльского и Караваева. На 32 минуте уже можно было свистеть в раздевалку, садиться в автобус и ехать на Киев. Я за 51 год впервые такое вижу, что команда создаёт, по сути, один момент, а забивает три мяча».

«Один момент был у Родригеша - и тот он не забил. Что касается пенальти, то я не знаю, что с таким судьей нужно сделать, но судить он, конечно, не должен», - сказал Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 03.05.2021 17:42
    0
    Тот редкий случай когда с Витей можно согласиться. Как можно было увидеть после VAR пенальти на шлем не налазит....
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.05.2021 17:40
    0
    Вітьок. Форевка з Максіком випадково не твої коти? "Любов" до Динамо у вас однакова.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 03.05.2021 17:34
    +2
    Шахтер с Днепрос создал 0 моментов, а забил два, парадокс )
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 03.05.2021 17:34
    +2
    Шахтер с Днепрос создал 0 моментов, а забил два, парадокс )
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 03.05.2021 17:42
    0
    Тот редкий случай когда с Витей можно согласиться. Как можно было увидеть после VAR пенальти на шлем не налазит....
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.05.2021 17:40
    0
    Вітьок. Форевка з Максіком випадково не твої коти? "Любов" до Динамо у вас однакова.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности