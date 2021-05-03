Александр ДЕНИСОВ: «Тренд приходить на ТВ с матерщиной...Так нельзя»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов недоволен тем, что в последнее время игроки, тренеры и функционеры УПЛ начали регулярно употреблять мат в интервью.

«Опять приходится запикивать... Мы уже и отшучивались, но тренд приходить на флеши с матерщиной у нас положил Владислав Гельзин. Теперь эту дурнопахнущую традицию пора искоренять. Через неделю все заканчивается извинениями, это никуда не годится. Наверное, мы будем выключать такие кадры из трансляции, просто обрывать такие интервью».

«Так нельзя, это телевидение. Это большая аудитория людей преклонного возраста и детей. Одно и то же повторяем несколько раз, это ни в какие ворота не лезет», - сказал Денисов.

За последнее время матами в прямом эфире отметились президент «Олимпика» Владислав Гельзин и тренер «Колоса» Руслан Костышин, а также ряд игроков.