Александр ДЕНИСОВ: «Тренд приходить на ТВ с матерщиной...Так нельзя»

Журналист недоволен большим количеством мата в эфире

  • 03.05.2021 15:11
  • 1583 просмотра
  • 7 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Тренд приходить на ТВ с матерщиной...Так нельзя»
© koloskovalivka.com. Руслан Костышин

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов недоволен тем, что в последнее время игроки, тренеры и функционеры УПЛ начали регулярно употреблять мат в интервью.

«Опять приходится запикивать... Мы уже и отшучивались, но тренд приходить на флеши с матерщиной у нас положил Владислав Гельзин. Теперь эту дурнопахнущую традицию пора искоренять. Через неделю все заканчивается извинениями, это никуда не годится. Наверное, мы будем выключать такие кадры из трансляции, просто обрывать такие интервью».

«Так нельзя, это телевидение. Это большая аудитория людей преклонного возраста и детей. Одно и то же повторяем несколько раз, это ни в какие ворота не лезет», - сказал Денисов.

За последнее время матами в прямом эфире отметились президент «Олимпика» Владислав Гельзин и тренер «Колоса» Руслан Костышин, а также ряд игроков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.05.2021 16:13
    +1
    Хер с ним про детей сказал,но при чем тут старики они больше всех нас слышали за жизнь
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 15:53
    +1
    Предлагаю пиздить этих комментаторов в прямом эфире может не будут такими смелыми в своих высказываниях
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 15:51
    +1
    А если без мата не доходит?!? может улыбаться во все 32 и махать макитрой и делать вид что все хорошо
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 15:51
    0
    А если без мата не доходит?!? может улыбаться во все 32 и махать макитрой и делать вид что все хорошо
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 03.05.2021 15:40
    0
    Человек не знает что такое работа? Да на всех тяжёлых, вредных и нервных работах мат это отдушина и средство против инфаркта и инсульта на месте.
    На стройку бы сходил. Посидел бы в кабине с крановщицей. Маша! Бл*дь, куда ты подаёшь?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.05.2021 15:35
    0
    Отказывайтесь от прав, вас правят игроки
    Ссылка
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 03.05.2021 15:20
    +5
    Який канал, яке суддівство... таке і інтерв'ю!
    Ссылка
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 03.05.2021 15:20
    +5
    Який канал, яке суддівство... таке і інтерв'ю!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 03.05.2021 16:13
    +1
    Хер с ним про детей сказал,но при чем тут старики они больше всех нас слышали за жизнь
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 15:53
    +1
    Предлагаю пиздить этих комментаторов в прямом эфире может не будут такими смелыми в своих высказываниях
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 15:51
    +1
    А если без мата не доходит?!? может улыбаться во все 32 и махать макитрой и делать вид что все хорошо
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 03.05.2021 15:51
    0
    А если без мата не доходит?!? может улыбаться во все 32 и махать макитрой и делать вид что все хорошо
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 03.05.2021 15:40
    0
    Человек не знает что такое работа? Да на всех тяжёлых, вредных и нервных работах мат это отдушина и средство против инфаркта и инсульта на месте.
    На стройку бы сходил. Посидел бы в кабине с крановщицей. Маша! Бл*дь, куда ты подаёшь?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.05.2021 15:35
    0
    Отказывайтесь от прав, вас правят игроки
    Ссылка
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