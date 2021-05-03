Андрей БОРЯЧУК: «Поняли, что нужно проявлять характер и выгрызать победу»

Игрок «Руха» доволен победой над «Александрия»

  • 03.05.2021 10:31
  • 424 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей БОРЯЧУК: «Поняли, что нужно проявлять характер и выгрызать победу»
© ФК Рух

Форвард «Руха» Андрей Борячук прокомментировал победу над «Александрией» (2:1).

«Секрет нашей победы в том, что играли до последнего. Мы понимали, что проигрываем, потому вышли на второй тайм только с мыслями о результате. Сегодня большой праздник, хотели подарить болельщикам эмоции и победу.

Неудачный результата в первом тайме? Мы не прессинговали как следует соперника, отошли на свою половину поля и ждали их там. А во втором тайме уже понимали, что нам нужно отыгрываться. Уверен, мы разберем наши ошибки и будем в дальнейшем стараться с первых минут играть первым номером.

После пропущенного гола понимали, что игра не закончена, поэтому нужно проявлять характер и выгрызать победу», - сказал Борячук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности