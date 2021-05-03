Андрей БОРЯЧУК: «Поняли, что нужно проявлять характер и выгрызать победу»

Форвард «Руха» Андрей Борячук прокомментировал победу над «Александрией» (2:1).

«Секрет нашей победы в том, что играли до последнего. Мы понимали, что проигрываем, потому вышли на второй тайм только с мыслями о результате. Сегодня большой праздник, хотели подарить болельщикам эмоции и победу.

Неудачный результата в первом тайме? Мы не прессинговали как следует соперника, отошли на свою половину поля и ждали их там. А во втором тайме уже понимали, что нам нужно отыгрываться. Уверен, мы разберем наши ошибки и будем в дальнейшем стараться с первых минут играть первым номером.

После пропущенного гола понимали, что игра не закончена, поэтому нужно проявлять характер и выгрызать победу», - сказал Борячук.