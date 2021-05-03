Николай ЦЫМБАЛ: «Речи о роспуске Миная нет»

Закарпатский клуб является главным претендентом на вылет из УПЛ

  • 03.05.2021 09:48
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Николай ЦЫМБАЛ: «Речи о роспуске Миная нет»
© minajfootballclub

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал после поражения в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (0:1).

«Если вылетим в Первую лигу, насколько я знаю, речи о роспуске команды нет. Она будет играть и, думаю, принесет еще немало радости закарпатским болельщикам», - сказал Цымбал.

Напомним, что после 24-го тура УПЛ под угрозой вылета остаются четыре команды: «Ингулец», «Олимпик», «Мариуполь» и, конечно же, «Минай».  

Отметим, что со следующего сезона УПЛ расширится до 16 команд. В Первую лигу опустится худшая команда элитного первенства, взамен УПЛ получит три лучшие клуба второго по статусу дивизиона Украины.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — ПроФутбол

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