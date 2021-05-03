Украина футбольная. Два клуба Первой лиги - без главных тренеров

Во вторник, 4 мая в эфир Xsport выйдет очередной выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Начало в 00:20. Эксперт студии - главный тренер ФК «Диназ» Владимир Бондаренко.

В выпуске:

- две отставки в Первой лиге, наверху таблицы борьба обостряется;

- невероятный матч в Харькове, подарок Евтушенко к 35-летию победы в КОК УЕФА;

- Вторая лига двоевластия в Группе А, ураганный «Металл».