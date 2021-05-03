ФЕДОРЧУК: «Де Дзерби, по сути, начинающий тренер, опыта у него маловато»

Известный эксперт высказался о возможном назначении итальянца в «Шахтер»

  • 03.05.2021 09:17
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ФЕДОРЧУК: «Де Дзерби, по сути, начинающий тренер, опыта у него маловато»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о донецком «Шахтере» и возможном назначении Роберто Де Дзерби.

««Шахтер» ждут большие перемены. Фонсека в бытность тренером «горняков» ничего не менял, поэтому Каштру досталось сложное наследство. «Шахтеру», который с перестройкой опоздал на два года, нужна серьезная операция, которая начнется после ухода Луиша Каштру.

О Де Дзерби ведь не просто так говорят… Агенты стараются поднять на него цену, но решение по нему, думаю, уже есть. Однако, хочется обратить внимание на такой нюанс — Де Дзерби, по сути, начинающий тренер, опыта у него маловато. К тому же, «Шахтер »отвык от раннего напряжения в сезоне, а ведь горнякам придется начинать с квалификации Лиги чемпионов. И пока новый иностранный тренер разберет дела и привыкнет ко всему, то можно и сезон потерять… Следует учитывать, что «Шахтеру» придется обновить состав минимум на 30-40 процентов. Все это может сильно сказаться на результатах оранжево-черных», - сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил Де Дзерби контракт с годовой зарплатой на уровне первого соглашения с клубом Паулу Фонсеки. Ориентировочно речь идет о 2 миллионах евро в год, а не о 4 миллионах, как ранее писали в итальянской прессе.

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Источник — zbirna.com

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