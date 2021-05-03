БЕНИТО: «Футбол не прощает такого отношения»

Хавбек «Олимпика» – о разгромном поражении от «Ингульца»

  • 03.05.2021 04:58
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БЕНИТО: «Футбол не прощает такого отношения»
© ФК Олимпик Донецк. Бенито

Полузащитник донецкого «Олимпика» Бенито прокомментировал разгромное поражение от «Ингульца» (0:3) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы потеряли концентрацию… В начале матча у нас были отличные возможности, чтобы забить гол, но мы не смогли ими воспользоваться. Футбол не прощает такого отношения.

Искать виноватых в пропущенных голах мы не будем. У нас единый коллектив, и мы вместе пропускаем и забиваем голы. Нам не стоило позволять сопернику доставлять мяч до наших ворот, позволять пробивать. Это значит, что ошиблись все.

Каким был наш план на игру? Прежде всего наш план был – выиграть эту игру! Мы амбициозный коллектив, который хочет добиваться победы всегда. Лично мне очень хотелось помочь своей команде, выйдя на замену, переломить ход поединка за счет результативных действий: отдать голевой пас или же самому забить.

Очень хотелось посвятить забитый гол моему другу Ибрагиму Каргбо, который получил тяжелую травму. Жаль, ничего не получилось.

Я уверен, что «Олимпик» останется в УПЛ. Впереди две игры против соперников, которые нам по силам. Тренерский штаб подготовит нас к этим матчам. Все будет хорошо», - сказал Бенито.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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