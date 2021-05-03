Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы не старались играть на ничью»

Наставник «Ингульца» – о разгромной победе над «Олимпиком»

  • 03.05.2021 04:38
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы не старались играть на ничью»
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (3:0) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу всех поздравить с праздником Пасхи! Пожелать каждому жителю Украины здоровья и удачи! Что же касается игры: мы давно не выигрывали, были определенные переживания, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

Мы не старались играть на ничью и не старались сохранить какое-то минимальное преимущество, мы вышли играть агрессивно, в два нападающих, – отсюда и забитые голы. Ника Ситчинава сегодня молодец. Он живет здесь в Чернигове. На матч пришли посмотреть его родные, его первый тренер, поэтому он старался показать себя. Для нас же он всегда герой. «Ингулец» с Никой и без него – две разные команды.

О чем говорили с Юрием Калитвинцевым перед игрой? Мы обсуждали ситуацию, в которой оказались наши команды. Хотелось бы, чтобы и «Олимпик», и «Ингулец» сохранили прописку в УПЛ, чтобы в межсезонье усилить состав и в следующем году достойно конкурировать с сильнейшими клубами», - сказал Лавриненко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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