Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 03.05.2021 02:58
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Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» берет верх над «Ворсклой» в общем 9-й раз подряд (мячи 19-3), а в гостях - 4-й (мячи 12-1).

Киевляне празднуют 40-ю викторию на поле полтавчан.

Динамовцы устанавливают два новых личных рекорда, нанеся 14-й разгром бело-зеленым, в том числе 7-й - в гостях.

«Динамо» одерживает  в общем 9-ю победу подряд (мячи 27-3), а на чужих полях - 6-ю (мячи 16-3).

Общие беспроигрышная  и голевая серии киевлян достигают 15 игр (+13=2), а гостевые - 11 (+10=1).

Завершается самая продолжительная в этом сезоне сухая серия бело-синих, которая составила 369 минут.

Мирча Луческу проводит 40-й матч во главе «Динамо» (ЧУ - 24, КУ - 2, СК - 1, ЕК - 13). Под его руководством киевляне одержали 26 побед, 7 встреч завершили вничью и столько же проиграли (мячи 75-26).

Команды Мирчи Луческу («Шахтер», «Динамо») берут верх над коллективами Юрия Максимова («Оболонь», «Кривбасс», донецкий «Металлург», «Ворскла») во всех 9 встречах в УПЛ, забив при этом в общей сложности 29 мячей и пропустив всего один.

Динамовцы выходит в единоличные лидеры сезона по числу крупных побед - 7.

Виталий Буяльский становится автором самого быстрого хет-трика киевлян в чемпионатах Украины. Свой третий автограф в воротах бело-зеленых он ставит уже на 32-й минуте.

Первый мяч, забитый Виталием Буяльским, оказывается 350-м, пропущенным «Ворсклой» в родных стенах, второй - 40-м для него самого в рядах бело-синих (ЧУ - 25, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 13), а третий - 1900-м для киевлян в УПЛ.

Виталий Буяльский забивает «Ворскле» больше, чем кому-либо - 7 мячей (6 - за «Динамо», 1 - за «Говерлу»).

Сидклей становится автором 10-го гола динамовских джокеров в нынешнем чемпионате.

Безвыигрышная серия «Ворсклы» в поединках с «Динамо» достигает 11 игр (=2-9).

Владислав Кулач, на 744-й минуте забивший первый мяч для команд Юрия Максимова в баталиях с подопечными Мирчи Луческу, на 440-й минуте прерывает домашнюю безголевую серию полтавчан во встречах с киевлянами.

40-й матч в УПЛ на посту главного тренера бело-зеленых проводит Юрий Максимов (+15=12-13, 48-48).

«Шахтер» выигрывает у «Днепра-1» во всех четырех встречах в чемпионатах Украины (мячи 9-2).

Горняки становятся второй командой после «Динамо», преодолевшей 2000-очковый рубеж в УПЛ - 2001.

Оранжево-черные обходятся без мировых 10 игр кряду (+6-4).

ФК Шахтер Донецк

80-й матч во главе «Шахтера» проводит Луиш Каштру (ЧУ - 55, КУ - 2, СК - 2, ЕК - 21). Под его руководством горняки одержали 48 побед, 16 встреч завершили вничью и столько же проиграли (мячи 159-92).

Оранжево-черные становятся авторами 70-й победы хозяев в нынешнем сезоне.

20-й мяч за «Шахтер» забивает Тете (ЧУ - 15, КУ - 2, ЕК - 3).

«Днепр-1» прерывает свою рекордную 5-матчевую беспроигрышную серию на чужих полях, но продлевает голевую гостевую - до 17 игр.

Алексей Хобленко становится автором 60-го гола джокеров в УПЛ-2020/21.

Виктор Скрипник празднует 30-ю викторию в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Зари».

Луганчане преодолевают 100-очковый рубеж в УПЛ под руководстве Виктора Скрипника - 102.

Безничейная серия черно-бело-красных достигает 15 матчей (+11-4).

«Заря» проводит 100-й сухой матч на своем поле.

«Минай» терпит в общем 3-е поражение подряд (мячи 0-5), а в гостях - 4-е (мячи 0-7).

Безвыигрышная серия закарпатцев на чужих полях достигает 13 матчей (=4-9).

«Минай» не может пробить оборону соперников 310 минут кряду, а на выезде - 706.

Два личных рекорда обновляет «Колос», продливший общую беспроигрышную серию до 8 матчей (+4=4), а гостевую - до 7 (+3=4).

Мяч, забитый Кириллом Петровым, оказывается 100-м, пропущенным «Десной» в элитном дивизионе.

Егор Картушов становится автором 10-го гола черниговцев в поединках с ковалевцами.

«Рух» одерживает первую волевую победу на своем поле (в 12-й игре).

«Александрия» зарабатывает 4-ю кряду «баранку» в гостях (мячи 3-10).

Команды Владимира Шарана терпят 100-е поражение во всех официальных турнирах (ЧУ - 85, КУ - 9, ЕК - 6).

Юрий Панькив проводит 60-й матч в УПЛ в качестве капитана александрийцев.

«Ингулец» празднует первую крупную викторию в элитном дивизионе.

Подопечные Сергея Лавриненко становятся авторами 50-й победы гостей в сезоне-2020/21.

Денис Янаков на 305-й минуте прерывает безголевую серию красно-желтых.

«Олимпик» поднимает планку двух личных антирекордов, пропуская в общем 21 игру подряд, а на своем поле - 11.

10-й матч в УПЛ на посту главного тренера «олимпийцев» проводит Юрий Калитвинцев (+1=1-8, 6-19).

«Львов» с 6-й попытки впервые побеждает «Мариуполь» на его поле.

Сине-золотые обновляют личный рекорд, забивая в гостях 8 игр кряду.

Дмитрий Семенив забивает 10-й мяч «горожан» в поединках с южанами.

«Мариуполь» становится второй командой после «Карпат», потерпевшей 40 безвольных поражений в УПЛ.

Дмитрий Топалов становится автором 10-го гола оранжево-синих в домашних баталиях со «Львовом».

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Артем Беседин («Динамо»), 50-й - Ибраим Кане («Ворскла») и Маркос Антониу («Шахтер»), 1-й - Клейтон («Динамо») и Илья Крупский («Ворскла»).

20-й мяч в премьер-лиге забивают Владислав Кочергин и Алексей Хобленко, 15-й - Тете, 5-й - Кирилл Петров, 1-й - Энес Махмутович (в 18-й игре), Остап Притула (в 20-й) и Богдан Бойчук (в 25-й).

Во 2-м клубе элиты открывает голевой счет Дмитрий Семенив («Львов»).

1-й хет-трик в УПЛ делает Виталий Буяльский (в 165-м матче).

Дмитрий Топалов становится автором 250-го гола хозяев в сезоне-2020/21.

8-й пенальти из 10, в том числе 5-й подряд, реализовывает Владислав Кулач.

3-ю красную карточку в карьере получает Владислав Огиря.

60-й «горчичник» зарабатывают для своих команды в нынешнем сезоне Вадим Сапай («Ворскла») , Даниил Сагуткин («Мариуполь») и Темур Чогадзе («Олимпик»).

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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