Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Нам улыбнулась удача, этого нельзя отрицать»

Наставник «Львова» – о победе над «Мариуполем»

  • 03.05.2021 01:39
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  • 1 комментарий
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Нам улыбнулась удача, этого нельзя отрицать»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:1) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Рады победе. Игра была тяжелая и сложная. Играли против великолепной команды, которая очень организованная, играющая и молодая.

Выдержали натиск, предложили контригру. Содержанием игры я остался доволен. Вырвали победу. Это очень приятно. Это награда ребятам, которые играли 5 матч за 18 дней. Была тяжелая дорога, но они все равно выдержали.

Чувствуется, что ребята хотят учиться и играть. Они правильно выполняют задания, которые им даются перед игрой. Естественно, мы очень и очень рады результату.

В целом, если сказать, игра, может быть, была ничейная. Нам сегодня улыбнулась удача и этого тоже нельзя отрицать.

Игра рукой во втором голе? Сложно сказать. Я не рассмотрел. Не буду кривить душой, может быть, где-то и попало в руку. Не буду утверждать.

Пока руководство не вело переговоры о продолжении контракта. Чувствуется, что руководство клуба с нами. И когда хорошо, и когда не хорошо. Они не усомнились в нас, несмотря на то, что в начале не ладилось. Оказали нам доверие. Когда у руководства такое отношение, то ты себя чувствуешь увереннее», - сказал Бессмертный.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.05.2021 01:47
    -1
    Поки керівництво не вело переговори щодо продовження контракту. Відчувається, що керівництво клубу з нами. І коли добре, і коли не добре. Вони не засумнівалися в нас, попри те, що на початку не ладилося. Надали нам довіру. Коли у керівництва таке ставлення, то ти себе почуваєш впевненіше», - сказав Безсмертний.
    -----------
    Богдан Йосипович, треба повноцінний контракт для Тренера + провести збори і підписати якісних гравців для ширшого вибору і конкуренції!!! Львів на ходу, якщо такий запал не згасне, нас чекають єврокубки, а це вже рівень !
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