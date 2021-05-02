Остап МАРКЕВИЧ: «Трагедии нет. Будем бороться до конца»

Наставник «Мариуполя» - о поражении «Львову» (1:2)

  • 02.05.2021 23:14
  • 397 просмотров
  • 3 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Трагедии нет. Будем бороться до конца»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Долгожданное возвращение на родной стадион не помогло «Мариуполю» разжиться очками в поединке со «Львовом». Наставник хозяев объяснил, чего не хватило его команде в этой встрече.

«Получился хороший боевой матч. Были хорошие скорости, хорошая тактическая подготовка с двух сторон. «Львов» — хорошо организованная команда. Поэтому нам было тяжело раскрыть их защитные редуты. Хотя у нас были моменты, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. На мой взгляд, ничья была бы логичным закономерным результатом. Это футбол…».

«Замены в перерыве? Это было связано с тем, что мы делали необязательные потери. На ровном месте мы делали сами себе проблемы. Так бывает – ребята не вошли в игру. Ничего страшного. После перестановок нам удалось взять игру под свой контроль, и мы были похожи сами на себя.

Мы знали, что стандартные положения – это одно из сильных сторон «Львова». У них есть фактурные футболисты с большим опытом. Естественно молодым нашим ребятам было тяжело бороться. Хотя они и справлялись. Но все-таки разница между 30-летним атлетом и 20-летним молодым футболистом есть, и в каком-то эпизоде мы уступили. Трагедии нет. Мы будем бороться до конца. Впереди у нас очень тяжелая игра с «Динамо». Мы хотим себя проявить в этой игре. Это чемпион и гранд нашего футбола», - сказал Остап Маркевич.

После 24-х туров в активе «Мариуполя» 22 очка и 12-е место в турнирной таблице.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 03.05.2021 00:51
    0
    Готовся, получишь полную кошолку
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.05.2021 23:41
    +1
    Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно.
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    avk2307
    online
      avk2307, 02.05.2021 23:28
    +1
    То таке. Минулого разу теж саме сказав
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.05.2021 23:41
    +1
    Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 02.05.2021 23:28
    +1
    То таке. Минулого разу теж саме сказав
    Ссылка
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