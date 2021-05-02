Остап МАРКЕВИЧ: «Трагедии нет. Будем бороться до конца»

Долгожданное возвращение на родной стадион не помогло «Мариуполю» разжиться очками в поединке со «Львовом». Наставник хозяев объяснил, чего не хватило его команде в этой встрече.

«Получился хороший боевой матч. Были хорошие скорости, хорошая тактическая подготовка с двух сторон. «Львов» — хорошо организованная команда. Поэтому нам было тяжело раскрыть их защитные редуты. Хотя у нас были моменты, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. На мой взгляд, ничья была бы логичным закономерным результатом. Это футбол…».

«Замены в перерыве? Это было связано с тем, что мы делали необязательные потери. На ровном месте мы делали сами себе проблемы. Так бывает – ребята не вошли в игру. Ничего страшного. После перестановок нам удалось взять игру под свой контроль, и мы были похожи сами на себя.

Мы знали, что стандартные положения – это одно из сильных сторон «Львова». У них есть фактурные футболисты с большим опытом. Естественно молодым нашим ребятам было тяжело бороться. Хотя они и справлялись. Но все-таки разница между 30-летним атлетом и 20-летним молодым футболистом есть, и в каком-то эпизоде мы уступили. Трагедии нет. Мы будем бороться до конца. Впереди у нас очень тяжелая игра с «Динамо». Мы хотим себя проявить в этой игре. Это чемпион и гранд нашего футбола», - сказал Остап Маркевич.

После 24-х туров в активе «Мариуполя» 22 очка и 12-е место в турнирной таблице.