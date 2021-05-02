Первая лига. Море желтых, сенсационная победа Кристалла и осечка Вереса

24-й тур оказался богатым на желтые карточки. Аж 49 (!) раз арбитры показывали футболистам предупреждения. Также четыре раза были показаны красные карточки в поединках.

«Полесье» в Житомире одержало победу над крепкой «Волынью». Победным голом на 7-й минуте отличился Станислав Коваль. Интересно, что с 64-й минуты житомирцы играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Денис Галенков. Но и при таких раскладах «Полесье» сумело победить. Таким образом, житомирцы практически обезопасили себя от вылета во Вторую лигу. У них 28 очков и десятое место. «Волынь» с 37 очками идет шестой и в теории еще может побороться за третье место, так как сыграла на два матча меньше третьего «Металлиста 1925» (46 баллов).

«Металлист 1925» и «Горняк-Спорт» устроили праздник футбола в Харькове, забив пять мячей. К 14-й минуте соперники обменялись голами в исполнении Юрия Батюшина и Сергея Романова. На 23-й минуте точный удар Владислава Краева позволил гостям из Горишних Плавней уйти на перерыв с перевесом в счете. Но после разбора полетов в раздевалке харьковчане вышли на второй тайм заряженными на победу и добились желаемого уже к 53-й минуте, когда на табло светились 3:2 в пользу коллектива из Слобожанщины. Примечательно, что «Металлист 1925» смог отыграться и выйти вперед, играя в меньшинстве, так как на 25-й минуте был удален с поля Максим Цвиренко. Но и в такой ситуации харьковская команда удержала победный счет, выиграв дуэль со счетом 3:2. К слову, гол Юрия Батюшина стал для нападающего харьковчан 10-м в сезоне и он приблизился к лидеру бомбардирской гонке форварду «Агробизнеса» Руслану Черненко, у которого 11 голов в активе. Харьковчане с 46 очками идут третьими, что на данный момент позволяет им выйти в УПЛ. «Горняк-Спорт» с 32 баллами является крепким середняком, занимая девятую позицию.

В центральном матче тура «Агробизнес» сыграл вничью 0:0 в поединке против «Вереса». Единственное, на что был богат матч, так это на желтые карточки, которые рефери показал семь раз! К слову, ровненская команда впервые сыграла вничью после одиннадцати кряду побед в Первой лиге. Несмотря на ничью, «Верес» с 52 очками лидирует в Первой лиге и имеет два матча в запасе. «Агробизнес» с 42 баллами четвертый, но у команды из Волочиска есть матч в запасе.

«Нива» в домашней встрече уступила «Черноморцу» со счетом 0:1. Победным голом на 77-й минуте отличился Артем Козак, который добил мяч в ворота после нереализованного пенальти. Одесситы, благодаря этой виктории улучшили свое положение вверху турнирной таблицы. «Моряки» с 51 очком идут вторыми. У «Нивы» 21 очко и 12-е место. От зоны вылета тернопольцев отделяет три балла.

Приятно удивил «Кристалл», который в поединке с крепкой «Оболонью», впервые за долгое время одержал важную для себя победу. Херсонцы победили на своем поле со счетом 3:2. За «Кристалл» забивали Олег Вакуленко, Владимир Титевский и Олег Дмитренко. В составе «пивоваров» точными были Александр Батальский и Артур Мурза, которые успешно реализовали пенальти. Интересно, что Батальский и Мурза теперь имеют по 7 голов в активе и они включились в гонку голеадоров Первой лиги (также 7 забитых мячей у Роберта Гегедоша, 8 голов у Богдана Орынчака, 10 – у Юрия Батюшина и 11 – у Руслана Черненко). К слову, херсонская команда победила еще и благодаря тому, что на 48-й минуте встречи был удален у столичной команды Максим Покотилюк. Но в любом случае вторая победа в сезоне «Кристалла» - это своего рода подвиг команды Вадима Евтушенко! Хоть херсонцы и победили, все равно у них только 9 очков. «Кристалл», находясь на 16-й позиции, замыкает турнирную таблицу Первой лиги, отставая от 14-го места на 11 баллов. «Оболонь» с 33 очками восьмая и, судя по всему, киевляне в следующем сезоне также будут играть во втором по силе дивизионе.

«ВПК-Агро» с уверенным счетом 3:0 победил на своем поле «Кремень». «Агрономы» победили благодаря точным ударам Николая Ляшенко, Станислава Кулиша и автогола Дмитрия Семенова. «ВПК-Агро» с 27 очками идет на 11-м месте. А «Кремень» с 20 баллами 14-й и рискует вылететь во Вторую лигу.

«Николаев» в непростом поединке одержал победу над «Прикарпатьем». На 66-й минуте за «корабелов» забил мяч Вадим Яворский. Николаевцы с 39 очками пятые и они еще поборются за попадание в УПЛ. А вот иванофранковцы с 18 очками идут на 15-й позиции и находятся в зоне вылета.

Вничью 1:1 сыграли «Альянс» и «Авангард» в поединке, в котором арбитр показал больше всего желтых карточек в туре, а именно 10! За команду из Липовой Долины забил Ярослав Сидоренко, в составе краматорчан точно пробил пенальти Максим Ермоленко. Уже в дополнительное время получил красную карточку бразильский легионер «Авангарда» Гути, но это никак не повлияло на ход встречи, которая завершилась вничью 1:1. «Альянс» с 34 очками идет на комфортном седьмом месте. «Авангард» с 20 баллами 13-й. Краматорчане будут вести борьбу за сохранение прописки в Первой лиге с «Кремнем», «Прикарпатьем» и «Нивой».

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 24-й тур

29 апреля

«Полесье» - «Волынь» - 1:0

Гол: Коваль, 7.

Удаление: Галенков, 64 («Полесье»).

«Металлист 1925» - «Горняк-Спорт» - 3:2

Голы: Батюшин, 9 (с пенальти), Пономарь, 51, Жичиков, 53 – Романов, 14, Краев, 23.

Удаление: Цвиренко, 25.

«Агробизнес» - «Верес» - 0:0

30 апреля

«Нива» - «Черноморец» - 0:1

Гол: Козак, 77.

Нереализованный пенальти: Козак, 77 («Черноморец»).

«Кристалл» - «Оболонь» - 3:2

Голы: Вакуленко, 31, Титиевский, 49, Дмитренко, 79 – Батальскикй, 25 (с пенальти), Мурза, 66 (с пенальти).

Удаление: Покотилюк, 48 («Оболонь»).

«ВПК-Агро» - «Кремень» - 3:0

Голы: Лягенко, 42, Семенов, 62 (автогол), Кулиш, 90+3.

«Николаев» - «Прикарпатье» - 1:0

Гол: Яворский, 66.

«Альянс» - «Авангард» - 1:1

Голы: Сидоренко, 51 – Ермоленко, 36 (с пенальти).

Удаление: Гути, 90+4 («Авангард»).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ