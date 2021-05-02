Определились победители турниров ATP в Мюнхене и Эшториле

Николоз Басилашвили взял второй титул в сезоне

  • 02.05.2021 20:57
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Определились победители турниров ATP в Мюнхене и Эшториле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николоз Басилашвили

В воскресенье состоялись финалы на грунтовых турнирах ATP 250 в Мюнхене и Эшториле.
 
На соревнованиях в Германии победил Николоз Басилашвили. Для грузина это уже второй титул в сезоне, ранее он побеждал в Дохе.
 
В Эшториле победу праздновал испанец  Альберт Рамос-Виньолас, который на тай-брейке третьего сета одолел Кэмерона Норри. 
 
Мюнхен. Финал
Николоз Басилашвили (Грузия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:6 (5)
 
Эшторил. Финал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 4:6, 6:3, 7:6(3) 

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Источник — Sport.ua

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