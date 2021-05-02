Рух и Львов обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон

Все благодаря своим победам и поражению «Миная» в 24-м туре

  • 02.05.2021 19:42
  • 1765 просмотров
  • 5 комментариев
Рух и Львов обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон
© ФК Рух

Футбольные клубы «Рух» и «Львов» одержали победы в 24-м туре УПЛ. Еще в одной встрече «Минай» проиграл «Заре».
 
Это означает, что «Рух» и «Львов» обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон. На данный момент «Минай», занимающий последнее место в турнирной таблице, уже даже теоретически не может обойти «Львов» и может только сравняться по количеству очков с «Рухом», которому уступает по дополнительным показателям (личные встречи 0:0, 0:2).
 
Под угрозой вылета остаются четыре команды: «Ингулец», «Олимпик», «Мариуполь» и, конечно же, «Минай».  

Отметим, что со следующего сезона УПЛ расширится до 16 команд. В Первую лигу опустится худшая команда элитного первенства, взамен УПЛ получит три лучшие клуба второго по статусу дивизиона Украины.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.05.2021 20:07
    -1
    Володимир Підвірний, 02.05.2021 19:54
    Львів з таким чудо-тренером може на наступний сезон замахнутись на зону євро кубків. Щиро цього бажаю. А тренер дійсно чудотворець. З цих самих гравців зліпив таку класну команду. Молодчина. І є надія що Рух у наступному сезоні не буде баластом у вишці. Лише душа болить за Карпатами. Зрушень ніяких.
    Карпат уже не буде. По крайній мірі в найближчий час. Хіба надія може на нові Карпати, які зараз в аматорській лізі грають, та й то малоймовірно, що в найближчі років десять вони зможуть вийти в упл
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 02.05.2021 19:54
    +2
    Львів з таким чудо-тренером може на наступний сезон замахнутись на зону євро кубків. Щиро цього бажаю. А тренер дійсно чудотворець. З цих самих гравців зліпив таку класну команду. Молодчина. І є надія що Рух у наступному сезоні не буде баластом у вишці. Лише душа болить за Карпатами. Зрушень ніяких.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:46
    0
    Брати, ми всі молодці!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:46
    0
    Єдине місто, дві команди!!!
    ПФК Львів і ФК Рух !!!
    Тільки Львів, тільки львів'яни!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:44
    0
    Христос Воскрес ! Воїстину Воскрес!
    Зі святом всіх! Дякую команді, тренерському штабу, бійцям батальону "Львів" за прекрасну підтримку, ця перемога для Вас! Чесно, мені сльози виступили на очах, коли команда дякувала бійцям за чудову підтримку! Тільки Львів, тільки львів'яни! Все буде Україна!
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 02.05.2021 19:54
    +2
    Львів з таким чудо-тренером може на наступний сезон замахнутись на зону євро кубків. Щиро цього бажаю. А тренер дійсно чудотворець. З цих самих гравців зліпив таку класну команду. Молодчина. І є надія що Рух у наступному сезоні не буде баластом у вишці. Лише душа болить за Карпатами. Зрушень ніяких.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:46
    0
    Брати, ми всі молодці!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:46
    0
    Єдине місто, дві команди!!!
    ПФК Львів і ФК Рух !!!
    Тільки Львів, тільки львів'яни!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.05.2021 19:44
    0
    Христос Воскрес ! Воїстину Воскрес!
    Зі святом всіх! Дякую команді, тренерському штабу, бійцям батальону "Львів" за прекрасну підтримку, ця перемога для Вас! Чесно, мені сльози виступили на очах, коли команда дякувала бійцям за чудову підтримку! Тільки Львів, тільки львів'яни! Все буде Україна!
    Ссылка
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