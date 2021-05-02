Футбольные клубы «Рух» и «Львов» одержали победы в 24-м туре УПЛ. Еще в одной встрече «Минай» проиграл «Заре».



Это означает, что «Рух» и «Львов» обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон. На данный момент «Минай», занимающий последнее место в турнирной таблице, уже даже теоретически не может обойти «Львов» и может только сравняться по количеству очков с «Рухом», которому уступает по дополнительным показателям (личные встречи 0:0, 0:2).



Под угрозой вылета остаются четыре команды: «Ингулец», «Олимпик», «Мариуполь» и, конечно же, «Минай».

Отметим, что со следующего сезона УПЛ расширится до 16 команд. В Первую лигу опустится худшая команда элитного первенства, взамен УПЛ получит три лучшие клуба второго по статусу дивизиона Украины.

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