Футбольные клубы «Рух» и «Львов» одержали победы в 24-м туре УПЛ. Еще в одной встрече «Минай» проиграл «Заре».
Это означает, что «Рух» и «Львов» обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон. На данный момент «Минай», занимающий последнее место в турнирной таблице, уже даже теоретически не может обойти «Львов» и может только сравняться по количеству очков с «Рухом», которому уступает по дополнительным показателям (личные встречи 0:0, 0:2).
Под угрозой вылета остаются четыре команды: «Ингулец», «Олимпик», «Мариуполь» и, конечно же, «Минай».
Отметим, что со следующего сезона УПЛ расширится до 16 команд. В Первую лигу опустится худшая команда элитного первенства, взамен УПЛ получит три лучшие клуба второго по статусу дивизиона Украины.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ПФК Львів і ФК Рух !!!
Тільки Львів, тільки львів'яни!!!
Зі святом всіх! Дякую команді, тренерському штабу, бійцям батальону "Львів" за прекрасну підтримку, ця перемога для Вас! Чесно, мені сльози виступили на очах, коли команда дякувала бійцям за чудову підтримку! Тільки Львів, тільки львів'яни! Все буде Україна!
ПФК Львів і ФК Рух !!!
Тільки Львів, тільки львів'яни!!!
Зі святом всіх! Дякую команді, тренерському штабу, бійцям батальону "Львів" за прекрасну підтримку, ця перемога для Вас! Чесно, мені сльози виступили на очах, коли команда дякувала бійцям за чудову підтримку! Тільки Львів, тільки львів'яни! Все буде Україна!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.