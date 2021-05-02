Эвертон – Астон Вилла – 1:2. Анчелотти проигрывает. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча «Эвертон» – «Астон Вилла» – 1:2.
Голы: Калверт-Льюин, 19 – Уоткинс, 13, Эль-Гази, 80.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Анвар Эль-Гази (Астон Вилла).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Источник — Sport.ua
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