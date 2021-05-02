Козлова узнала соперницу в основной сетке турнира в Сен-Мало

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№137 WTA) сыграет в основной сетке турнира WTA 125 во Франции.



В первом круге представительница Украины, занимающая 137-ю позицию в рейтинге, встретится с француженкой Диан Парри (№308 WTA), которой организаторы предоставили вайлд-кард.



Отметим, что Козлова должна была начать турнирный путь в Сен-Мало из квалификации, но повезло со снятиями нескольких теннисисток, которые были заявлены в основную сетку.